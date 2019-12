Missione compiuta | Cosmo SkyMed e Cheops sono nello spazio

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La flight mission VS23, che ha portato in orbita(renderizzazione di Cnes/Esa) Gli applausi in sala controllo, compreso quello del premio Nobel 2019 Didier Queloz, scrosciano a più riprese. Ogni volta fragorosi, come può esserlo una liberazione. È comprensibile: anche al più esperto – o a un Nobel – un viaggio rinviato di un giorno per problemi al software del lanciatore, e poi durato quattro ore filate, deve regalare un bel po’ di tensione. Alla fine, però, il volo è nominale, come si dice quando tutto fila liscio: 4 ore, 13 minuti e 14 secondi dopo la partenza, avvenuta in Guyana Francese stamattina, quando in Italia erano le 9:54, il razzo Sojuz libera in orbita Angels e il centro di controllo saluta con un urlo l’ultimo dei cinque payload trasportati. Fra loro, oltre a tre piccoli cubesat (Ops-Sat, EyeSat e Angels, da nemmeno 50 chilogrammi in tutto), anche il ...

poliziadistato : Come fa #BabboNatale a sapere dove abitano i bimbi che gli scrivono? Grazie ai poliziotti del XI #Repartomobile di… - Guillaumemp : Tutti pazzi per la maglia celebrativa dei 120 anni del #Milan (limitata a 1899). Addirittura un tifoso cinese ha as… - Agenzia_Ansa : #Sardine conquistano piazza S.Giovanni a Roma, 'Missione compiuta', Santori presenta programma: 'Da domani la fase… -