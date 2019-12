Lancio riuscito | Cosmo SkyMed 2 e Cheops verso lo spazio

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Partito. Alle 9:54 ora italiana e dopo un rinvio di 24 ore esatte causato da un problema al software del lanciatore, il razzo Sojuz-Fregat si è staccato dalla sua rampa dialloporto europeo, in Guyana Francese. Nella sua ogiva, fra i cinque carichi trasportati, anche il Csg-1, la nuova generazione dei satelliti per l’osservazione terrestre, interamente finanziato dall’Agenzia spaziale italiana e realizzato dall’industria tricolore, e, dell’Agenzia spaziale europea, destinato a misurare gli esopianeti già noti. La posa dei payload sul vettore Sojuz lo scorso 12 dicembre (foto: Cnes/Esa) L’applauso degli oltre 300 presenti al centro di controllo Jupiter, fra cui il premio Nobel per la fisica Didier Queloz, ha stemperato la tensione per pochi secondi: la flight mission VS23 è infatti solo cominciata. Il piano di volo prevede ...

Rostocchio1 : @disinformatico ...se a seguito di un sabotaggio “mal riuscito” invece di ritardare il lancio l’apollo 8 fosse espl… - ___Dan___96 : Tommy è disoccupato. Ha 30 anni È laureato. Inizialmente era riuscito a trovare lavoro, poi la crisi... Lo incontro… -