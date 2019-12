La Juve sale in testa | come Ronaldo | 2-1 alla Samp col tridente

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Lainsul gol del 1-0. Batte 2-1 ladoria nell’anticipo del mercoledì, prima di partire per l’Arabia Saudita per giocarsi la Supercoppa Italiana contro la Lazio il 22 dicembre. Ed è ora in vetta con tre punti di vantaggio sull’Inter almeno fino al weekend. A segno, oltre al portoghese, anche Dybala, dopo il pareggio di Caprari che si fa poi espellere nel finale di partita. Sarri ha schierato per la seconda volta di fila il-Dybala-Higuain. Quest’ultimo ha pleatealmente proto al momento della sostituzione. Ma il tecnico non si scompone: “A volte potrà succedere anche dal primo minuto che qualcuno stia fuori, ci saranno delle partite in cui tutti e tre non giocheranno. Succederà anche a lui di essere ancora fuori. Gonzalo infuriato? Non lo so e non mi interessa neanche sinceramente. E’ una reazione normale. ...

juventusfc : Don't miss! Solo per #JuventusMember ?????? Oggi scattano le vendite riservate per #JuveCagliari e #JuveUdinese! ??… - Deborah_Juve : RT @juventusfc: 45' | ?? | ROOOOOONAAAAAAAAAAALDOOOOOOOOO!! @Cristiano sale letteralmente IN CIELO e segna di testa il gol del sorpasso Juv… - napolista : Nell'anticipo della 17esima giornata la Juve batte 2-1 la Samp e sale a +3 sull'Inter. Sarri: “Ai gol di Ronaldo e… -