Il principe George scrive a Babbo | ecco i desideri per Natale

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Novella Toloni Il primogenito dei duchi di Cambridge, come tutti i bambini del mondo, ha scritto la sua lettera di, ma i doni richiesti a Santa Claus non sono poi così "regali" Mancano pochissimi giorni ale, come tutti i bambini del mondo, anche ilha scritto la lista di regali che vorrebbe trovare sotto l'albero. Il primogenito dei duchi di Cambridge ha espresso le sue preferenze in fatto di doni con richieste decisamente normali e tipiche di un bambino della sua età. Niente oggetti costosi o richieste impossibili, ma regali che ogni bambino vorrebbe ricevere nel giorno di. IlWilliam ha raccontato dell'eccitazione dei suoi tre figli per l'arrivo deldurante lo speciale natalizio della BBC, "A Berry Royal Christmas", dove è stato ospite insieme alla moglie Kate. Alla conduttrice Mary Berry ha spiegato che il...

megumishibasaki : RT @vogue_italia: A George piace la danza. Mentre a Louis... - VanityFairIt : Il principe, ospite in tv, parla del suo impegno a favore dei più deboli. E di quello spiega ai suoi figli, George… - VanityFairIt : Il principe, ospite in tv, parla del suo impegno a favore dei più deboli. E di quello spiega ai suoi figli, George… -