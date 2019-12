Leggi la notizia su cronacasocial

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Grave incidente stradale in Liguria. Duedi 5 e 6 annistati investiti da unin una strada al confine tra i comuni di Sarzana e di Santo Stefano Magra, in provincia di La Spezia. Iinma, stando a quanto riportato dall’Ansa, non sarebbero in pericolo di vita: il più piccolo è stato trasportato con l’elicottero Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, mentre il più grande in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Assieme a loro, a poca distanza, c’era anche la mamma, rimasta illesa. LEGGI ANCHE: Auto contro un muro nel catanese: morto un 16enne. La prognosi è riservata ma, a quanto si apprende da fonti sanitarie, se non subentreranno complicazioni, al momento non rischia di morire. Stessa cosa per il fratellino ricoverato a Spezia e già meno grave al momento ...

Agenzia_Ansa : Furgone investe due bambini, sono gravi. Il più piccolo trasportato in elicottero al Meyer di Firenze #ANSA - Agenzia_Ansa : Furgone investe due bambini, sono gravi #ANSA - CronacaSocial : ?? ULTIM'ORA. Furgone investe due bambini: sono in gravi condizioni. Cosa sappiamo al momento. LEGGI??… -