Biltz dei Nas in mense scolastiche in tutta Italia, riscontrate irregolarità anche a Pescara (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Pescara - l comando carabinieri per la Tutela della salute, unitamente al ministero della Salute, ha realizzato un piano di controllo nazionale sui servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione mense presso gli istituti scolastici. A seguito degli accertamenti sono state sospese 21 ditte di catering. Il monitoraggio è stato effettuato nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private. In generale le ispezioni hanno riguardato 968 aziende di ristorazione, di cui 198 hanno evidenziato irregolarità, tra Pescara, Firenze, Potenza, Caserta, Ancona, Udine, Catania e Aosta. Oltre a sequestro di 21 imprese di catering, per un valore economico di circa 3 milioni di euro), in totale sono state riscontrate 25 violazioni penali e 247 amministrative alle normative nazionali e comunitarie, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie per 204 ...

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Biltz dei