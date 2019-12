A Rebibbia è nata l’Atletico Diritti: la squadra di calcio femminile che gioca sempre in casa (Di mercoledì 18 dicembre 2019) La squadra di calcio a 5 femminile di Rebibbia è scesa in campo nel primo campionato di calcio femminile che varca i muri di un istituto penitenziario. Un progetto questo iniziato un anno fa e accolto con grande entusiasmo dalla direzione del carcere. Nell'anno trascorso le atlete detenute si erano allenate ogni settimana, disputando una serie di amichevoli, contro la nazionale parlamentari, quella delle mamme, e in un triangolare insieme ad una rappresentativa delle studentesse dell'Università Roma Tre e degli operatori civili del carcere.

