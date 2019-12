A 16 anni sorpreso a giocare una ‘bolletta’ | multa record a gestore centro scommesse

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Dovrà pagare unadi 20mila euro perché ha consentito a un minore, un ragazzo di 16, di scommettere su partite di calcio. E’ la sanzione comminata dai carabinieri della Compagnia Stella aldi una salanel quartiere Pendino. I militari dell’Arma, durante un controllo disposto dal Comando Provinciale di Napoli, hanno notato, in piena mattina, un 16enne che stava scommettendo. Da qui la maxialdel, un ragazzo di 25, chiamato a pagare adesso 20mila euro. Nel corso del servizio, i carabinieri hanno inoltre svolto controlli alla circolazione stradale per garantirne la sicurezza. Elevate sanzioni per guida senza patente, assenza di assicurazione o revisione, mancato uso del casco e mancata esibizione di documenti, hanno sottoposto a sequestro amministrativo due scooter e ritirato ...

