Pokémon GO si trasforma in un Tamagotchi con il prossimo aggiornamento ' Compagni

(Di martedì 17 dicembre 2019) Niantic sta per pubblicare un nuovoprevisto per la fine di quest'anno riguardanteGO. La nuova esperienza chiamatad'Avventura, rafforzerà il legame tra gli Allenatori e i loro. Conoscerete l'umore del vostrocompagno e potrete aumentare il suo livello giocando con lui, dandogli da mangiare, combattendo ed esplorando insieme a lui. Inoltre, cambiare ilcompagno non farà più perdere i progressi fatti per ottenere caramelle. Come tutti i grandi Allenatori, scoprirete che il mondo è più ricco al fianco di unche cresce con voi e che vi aiuta lungo il viaggio.Date il via a questa avventura nutrendo il vostro compagno con le bacche: aumenterà il suo livello in Buon compagno e sarà visibile sulla mappa, proprio dietro di voi. Per dargli da mangiare, andate sulla sua nuova pagina del profilo, toccate "Gioca!" e interagite con ...

