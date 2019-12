MotoGp | Iannone positivo all’antidoping e sospeso dalla FIM

Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il pilotaAndrea, nell’ultima stagione in sella all’Aprilia, è stato provvisoriamenteFederazione Internazionale di Motociclismo per essere risultatoad un controllo antidoping, come reso notostessa FIM in un comunicato. “La Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM) ha informato il motociclista italiano Andreadi essere temporaneamenteai sensi … L'articoloall’antidoping eFIM

fattoquotidiano : Andrea Iannone, il pilota di Motogp è risultato positivo a un controllo antidoping: sospeso - rtl1025 : #MotoGP, #doping, #Iannone positivo e sospeso dalla Fim ???? - Arianna_82_ : RT @fattoquotidiano: Andrea Iannone, il pilota di Motogp è risultato positivo a un controllo antidoping: sospeso -