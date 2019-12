Inviato delle Iene sequestrato dall’ambasciata ivoriana

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 17 dicembre 2019) Filippo Roma e Fabrizio Arioli durante le indagini sul caso Ama, sono stati trattenuti nell’Ambasciata della Costa d’Avorio in Italia. Bloccati dalle 12 di questa mattina, sono riusciti ad uscire solo quando i Carabinieri in borghese si sono intromessi. Subito dopo la liberazione sono stati condotti in un comando per chiarire i fatti, ma a nessuno degli operatori è stato detto il luogo. Era stato riferito dai militari che si trattava della caserma di via Mentana ma a quanto pare in via Mentana non c’è traccia dei giornalisti. Il servizio che Roma stava preparando riguardava le ambasciate che avevano accumulato debiti per la Tari, la tassa sui rifiuti da pagare all’Ama. Infatti, in mattinata avevano fatto visita a diverse ambasciate, prima quella del Camerun, poi del Sudan e della Turchia, e infine, eravamo giunti all’ambasciata della Costa d’Avorio. ...

