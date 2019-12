Giorgia Meloni cresce più di tutti sulla rete

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Alla fine l’allievo supera sempre il maestro. E cosi, rimasta nell’ombra del dominus incontrastato della, ha superato a destra Matteo Salvini. Gli ultimi 30 giorni hanno visto infattiscalare posizioni sui principali social network arrivando a convincere più utenti online dii leader politici italiani. Soprattutto su Facebook abbiamo rilevato una grande fetta di consenso spostarsi da Salvini verso. In questo periodo la leader di Fratelli d’Italia è riuscita a conquistare oltre 23 mila nuovi potenziali elettori, superando nettamente Matteo Salvini che ne ha ottenuti solo 7.500. Dopo loro due il vuoto o quasi. Giuseppe Conte ha agganciato poco meno di 4 mila nuovi potenziali elettori, Nicola Zingaretti 1600. Matteo Renzi e Luigi Di Maio sono invece in caduta libera per quanto riguarda il consenso con ...

