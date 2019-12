Già slitta la Commissione Banche M5S fa quadrato su Lannutti presidente | il Pd

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019)la seduta dellabicamerale d’inchiesta sullein calendario per giovedì alle 9. All’ordine del giorno della riunione era prevista l’elezione del, del vicee dei segretari. “La conferenza capigruppo del Senato ha convenuto di rinviare ad altra data, previa intesa con la Camera, la votazione per la costituzione delle commissioni sullee su Forteto”, ha annunciato il vicedi Palazzo Madama Roberto Calderoli in Aula al Senato.Al centro della disputa è il nome per la presidenza, che il Movimento 5 Stelle vorrebbe affidare al suo senatore Elio. Quest’ultimo in una intervista a La Stampa ha affermato la sua indisponibilità a fare un passo indietro. Ma l’indicazione del partito di Luigi Di Maio trova forte opposizione all’interno della ...

