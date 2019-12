Clochard aggredita a Torino | fermato un 21enne

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019). I carabinieri hannoun ragazzo di 21 anni per il ferimento della donna nigeriana.. Nella mattinata di martedì 17 dicembre 2019 una donna di origine nigeriana è stata ferita da un ragazzo di 21 anni al culmine di una lite a Borgo Dora. Immediata la chiamata ai soccorsi con la vittima che è stata trasportata in ospedale anche se non sembra essere in pericolo di vita. Non è chiaro al momento i motivi di questa aggressione. Nelle prossime ore gli inquirenti proveranno a ricostruire meglio la vicenda con l’interrogatorio delun ragazzo di 21 anni L’aggressione è stata compiuta da un ragazzo di 21 anni originario della Guinea Bissau. Subito dopo l’episodio il giovane ha fatto perdere le sue tracce ma in serata gli aventi lo hanno ...

