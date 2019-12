Argentina | cane muore d’infarto per colpa dei fuochi d’artificio

Leggi la notizia su fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) Magui, questo il nome di undi razza boxer, è morta dopo aver accusato un infarto causato dalle esplosioni deid'artificio sparati a Esquel, una piccola cittadina dell'situata nella parte nord-occidentale della provincia di Chubu. La cagna è morta tra le braccia del suo padrone.

