Antonella Elia a Taylor Mega | “Tu aiuto solo i ragazzini a farsi le pi**e” E la Mega

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Mi sento di fare la vecchia bacchettona perché non mandate il giusto messaggio ai vostri coetanei. Una bellezza così sfrontata è diseducativa. A me non interessa vedere il vostro culo e le vostre tette. Siamo nel 2019, ma non vuol dire che dobbiamo essere tutte mign**te”, cosìaveva attaccatoe la sorella Jade nel corso dell’ultima puntata di CR4 di Piero Chiambretti. I toni si erano alzati e un nuovo scontro è avvenuto nello studio di Live-Non è la D’Urso: “Mia sorella non è avvezza al mondo della televisione, è rimasta scottata per gli insulti die non ha voluto partecipare anche questa volta. Non è facile andare in televisione ed essere sempre criticata, non è per tutti. C’è rimasta molto male, ha sofferto e ha deciso di non partecipare”, ha spiegato l’influencer prima di confrontarsi con gli ...

