Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ilrappresenta la quinta causa di morte pernelle pazienti dei Paesi sviluppati. Questa patologia colpisce ogni anno 5200 donne in Italia e poco meno di 300mila nel mondo, e nel 75% dei casi viene diagnosticata in fase avanzata. E lo era anche quello di circa 20 chilogrammidalla Ginecologia Oncologica dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari). Si è trattato di un intervento chirurgico particolarmente delicato di citoriduzione addominale. La paziente, ora in buone condizioni di salute, è stata dimessa quattro giorni dopo l’operazione. Lache era seguita in ambulatorio da diversi mesi per distensione e senso di peso addominale. Una Tac disposta dai medici dell’ospedale ha poi messo in evidenza la voluminosa massa addominale ed è stata quindi sottoposta all’intervento, eseguito dai chirurghi Vito Carone e Luca Leone, entrambi della ...

Frances47802287 : RT @fattoquotidiano: Tumore ovarico da record asportato a una giovane donna: pesava 20 chili - TutteLeNotizie : Tumore ovarico da record asportato a una giovane donna: pesava 20 chili - fattoquotidiano : Tumore ovarico da record asportato a una giovane donna: pesava 20 chili -