Sopravvive al terremoto in Molise del 2002, oggi si laurea in geologia con 110 e lode (Di lunedì 16 dicembre 2019) Quando, il 31 ottobre 2002, l’inferno arrivò in Molise con la forza e la forma di un terremoto disastroso, Pia Antonietta Antignani era all’interno della scuola di San Giuliano di Puglia. Fu una dei pochi bambini a Sopravvivere. oggi Pia Antonietta è una donna adulta ed è riuscita a laurearsi: ha scelto di diventare geologa, proprio per via della tremenda tragedia che aveva subito 17 anni fa. Pia Antonietta (che è sopravvissuta) Pia Antonietta Antignani era solo una bambina quando una scossa violentissima il 31 ottobre 2002, abbatté del tutto la scuola del suo paese. Dei 57 bambini che erano nella scuola in quel momento, 27 morirono e non sopravvisse neanche la maestra. Pia Antonietta è stata uno dei superstiti ma non ha mai dimenticato il dolore di quei momenti e lo sgomento provato nello scoprire che intere classi della scuola non esistevano più. Una volta divenuta ...

