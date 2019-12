Sciame sismico in Campania | a Benevento diramata la lista delle aree sicure in caso di

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il Comune di, a seguito dellodi oggi, ha diramato una nota per indicare, in base al Piano Comunale di Protezione Civile, ledi attesa (non soggette, quindi, a particolari rischi) indi allarme: ZONA VIALE MELLUSI – VIALE ATLANTICI Area 1 – Piazza Risorgimento Area 2 – Via Raffaele de Caro Area 3 – Via Gabriele D’Annunzio (area antistante Chiesa di San Gennaro) Area 5 – Piazzale antistante Chiesa dei Cappuccini QUARTIERE PACEVECCHIA Area 6 – Via Raffaele Delcogliano Area 7 – Via Carlo Levi (compresa nel complesso IACP Pacevecchia) Area 8 – Via Bellini (incrocio rotatoria su via Aldo Moro) Area 9 – Via Pasquale Martignetti (compresa nel complesso IACP Pacevecchia ‘Sparaco e Spartaco’) Area 10 – Via Antonio Segni (compresa nel complesso IACP Pacevecchia ‘Sparaco e ...

webnauta5_9 : RT @tempoweb: #Terremoto nel #Sannio, due forti scosse. Lo sciame sismico in provincia di #Benevento fa paura - Marco_chp1 : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO #CAMPANIA, nuova FORTE scossa di MAGNITUDO 3.8. ecco perché è in ATTO uno #sciame #sismico - haroldsmelodiez : RT @TgrRai: #Terremoto nel Sannio. Paura per lo sciame sismico, gente in strada, studenti fuori dalle aule. Scosse avvertite anche in Irpi… -