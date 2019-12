Sci alpino | Stefano Gross si allena in Val di Fassa | i gigantisti lavorano in Val Passiria

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Bisogna sempre battere il ferro finchè è caldo., infatti, dopo l’eccellente podio conquistato nello slalom della Val d’Isere valevole per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci, intensifica il suo lavoro. Dopo la lunga pausa iniziata lo scorso anno per colpa di un lungo infortunio, il 33enne nativo di Bolzano alza l’asticella dei suoimenti dopo soli 20 giorni sugli sci., infatti, si trasferisce in Val didove resterà fino a domenica. Lo slalomista prenderà parte allo slalom di Coppa Europa nella giornata odierna, quindi parteciperà al raduno che prenderà il via giovedì 19. Assieme a lui saranno presenti Giuliano Razzoli, Alex Vinatzer e Federico Liberatore per presentarsi al meglio in vista del prossimo appuntamento: lo slalom del 5 gennaio a Zagabria, in Croazia. In Valinvece, si terrà il raduno dei, ...

