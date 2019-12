Sanremo | Roberto Benigni | “Lo preparo io | Amadeus non so se verrà”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ospite a Che tempo che fa per presentare il suo film uscita,ha raccontato numerosi aneddoti della sua infanzia. Stuzzicato da Fabio Fazio, ha anche ammesso a modo suo che parteciperà al prossimo Festival di. La battuta suPersonalità da vendere e una carriera strabiliante,è sempre pronto a stupire e divertire. Lo ha dimostrato anche ieri nell’ospitata a Che tempo che fa di Fabio Fazio, assieme a Matteo Garrone. Per il regista di Gomorra,ha interpretato Geppetto nel suo Pinocchio, in uscita il 19 dicembre nelle sale italiane. Non sarà l’unico grande appuntamento in cui vedremo il comico toscano, però: alla fine dell’intervista, Fabio Fazio gli ha domandato se parteciperà al prossimo Festival di. “per me è un’altra fiaba – ha detto– Sono io che lo, sono l’unica cosa sicura. ...

