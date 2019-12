Roma | Fonseca | «Il Gent è una buona squadra | saranno due gare complicate»

Roma - Pellegrini : «Fonseca mi lascia libero. Sento mio questo ruolo» : Lorenzo Pellegrini ha parlato della sua posizione in campo nello scacchiere di Fonseca: le parole del giocatore della Roma Lorenzo Pellegrini è felice del ruolo ricoperto nella formazione di Paulo Fonseca. Ecco le parole del centrocampista a Roma TV dopo la vittoria in rimonta contro la Spal. «Il mister mi lascia molto libero sotto questo punto di vista, mi chiede di trovare gli spazi. Mi guardo sempre intorno per capire dove ricevere il ...

Roma-Spal - Fonseca : “dobbiamo sempre giocare per vincere ed essere ambiziosi e coraggiosi” : “Abbiamo fatto un buon primo tempo, sbagliato molte occasioni ma abbiamo giocato con intensità e velocità e non era giusto il risultato all’intervallo. Nel secondo tempo la squadra ha creato più occasioni. Era importante vincere oggi, tutti i ragazzi hanno avuto un buon atteggiamento ed è questo lo spirito di squadra che si deve avere. I giocatori sapevano che per me quello che è più importante è il coraggio e ...

Roma - Fonseca : «Con la Spal bell’atteggiamento - dovevamo vincere» : Le considerazioni di Paulo Fonseca dopo la rimonta all’Olimpico della Roma contro la Spal di mister Semplici Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-1 contro la Spal. Ecco le sue dichiarazioni al termine della sfida. «Roma dalle due facce? Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo. Sbagliamo molto ma giochiamo con intensità e velocità. Non era giusto il risultato dell’intervallo. Nella ...

Roma-SPAL - Fonseca in conferenza stampa : “Non dobbiamo sottovalutare i nostri avversari” : Roma-SPAL, la conferenza stampa di Paulo Fonseca. Il tecnico ha avvisato i suoi ragazzi: “Non sottovalutiamo i nostri avversari. Vogliamo i tre punti”. TRIGORIA (ROMA) – Vigilia di Roma-SPAL. In conferenza stampa Paulo Fonseca non ha voglia di ritornare sul pareggio casalingo contro il Wolfsberger: “L’atteggiamento non mi è piaciuto e ne abbiamo parlato con i giocatori. Per me la questione è chiusa qui. Abbiamo ...

Roma - Fonseca in conferenza : indicazioni su Pellegrini e Kluivert. “Petagna? Mi piace…” : “Noi abbiamo visto la Spal e sono una buona squadra. Tra le migliori per organizzazione difensiva e difficile da affrontare. I giocatori lo sanno”. Esordisce così, in conferenza stampa, il tecnico della Roma Paulo Fonseca. “Non voglio parlare della partita con il Wolfsberger, ma non mi è piaciuto l’atteggiamento. Solo in due gare è mancato l’approccio: Samp e Wolfsberger, appunto. La squadra domani giocherà ...

Roma - Fonseca striglia la squadra dopo il match di Europa League : Roma, una prestazione e un atteggiamento, quello dei giallorossi in Europa che non è piaciuto al tecnico portoghese Tutto è bene quel che finisce bene in casa Roma. La qualificazione in Europa League è stata conquistata in una gara che si è rivelata più insidiosa del previsto. Alla fine contro il Wolfsberger è finita 2-2 ma l’atteggiamento dei suoi non è piaciuto per niente a Fonseca. Come riporta il Corriere dello Sport infatti il ...

Roma - buone notizie per Fonseca. Kluivert rientra in gruppo : Roma, dopo il pareggio europeo arrivano buone notizie per Fonseca. L’olandese recupera dall’infortunio e si allena col resto del gruppo Justin Kluivert fa sorridere Paulo Fonseca. L’esterno olandese si era fermato nella trasferta di Verona contro l’Hellas, quasi due settimane fa. Il problema è stato smaltito dal giocatore della Roma. Nell’allenamento odierno, l’ex Ajax ha lavorato con il resto del gruppo. ...

La Roma si qualifica ma Fonseca è furioso : «Qualcuno non ha meritato di giocare questa gara» : La Roma vince all’Olimpico e si qualifica dalla fase a gironi dell’Europa League, ma quello che salta agli occhi, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, sono le parole del tecnico nel post partita. Non riesce a sorridere dopo la vittoria e addirittura se la prende con i suoi calciatori «Ci sono due aspetti su questa partita: il passaggio del turno e prova. Abbiamo raggiunto la qualificazione, però non abbiamo disputato una buona ...

Roma-Wolfsberger - Fonseca : “vincere l’Europa League? Non con questo atteggiamento : “Abbiamo raggiunto il principale obiettivo ma non abbiamo fatto una buona partita. Era importante vincere qui ma l’atteggiamento non è stato quello giusto. Penso che prima della partita si pensava fosse già fatta. Abbiamo sbagliato molti passaggi anche sotto pressione e quando si sbaglia tanto non attacchiamo come volevamo. Non è facile accettare questo risultato”. Queste le parole di Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ai ...

Roma - Fonseca : «Brutta partita. Pellegrini e Zaniolo…» : Il tecnico della Roma Fonseca è intervenuto al termine della partita di Europa League contro il Wolfsberger Paulo Fonseca ha analizzato il passaggio del turno della Roma in Europa League: «Abbiamo raggiunto l’obiettivo, ma non abbiamo fatto una buona partita. Pensavamo fosse vinta in partenza e abbiamo commesso troppi errori». «Dobbiamo saper gestire il ritmo della partita, con l’inserimento di Pellegrini e Zaniolo abbiamo giocato ...

Roma - Diawara : «Dovevamo vincere. Fonseca mi insegna molto» : Il centrocampista della Roma Diawara ha parlato al termine della sfida di Europa League contro il Wolfsberger Amadou Diawara ha commentato il pareggio ottenuto in Europa League contro il Wolfsberger: «C’è un po’ di rimpianto perché dovevamo vincere, non abbiamo fatto una grande partita ma siamo felici di esserci qualificati. Non è semplice giocare ogni tre giorni». «Adesso prepariamoci alla prossima partita. Giocando più partite ...

Roma si qualifica ai sedicesimi se/ Europa League - Perotti e Dzeko lanciano Fonseca! : Roma si qualifica ai sedicesimi di Europa League se... i risultati utili che i giallorossi devono centrare col Wolfsberger per qualificarsi. Basta un pari.

