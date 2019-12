Raffaella Fico Instagram | glutei sodi e fasciati da un abito in maglia color cioccolato

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019)da unin, followers estasiati! Le curve perfette, il look studiato ad arte per valorizzarle, il viso seducente. La ex gieffina ha sbalordito i suoi ammiratori con le sue recenti immagini pubblicate sui social. E poi la folta chioma di capelli ricci, ribelle, e un selfie allo specchio con il décolleté messo in evidenza dall’in maglina, fasciante come una calza.dall’in: commenti esagerati dei followers Ha da poco ripreso gli allenamenti in palestra e il risultato è già notevole: il suo fisico mozzafiato è più tonico che mai!scolpiti, giro vita da vespa, labbra carnose e occhi da cerbiatta:ha letteralmente mandato su di giri i followers i quali si sono lasciati andare a commenti talvolta eccessivi. Nello scatto dove è ...

zazoomblog : Raffaella Fico esagerata: spettacolare lato b in primo piano [FOTO] - #Raffaella #esagerata: #spettacolare - zazoomnews : Raffaella Fico esagerata: spettacolare lato b in primo piano [FOTO] - #Raffaella #esagerata: #spettacolare - NTR24 : Montesarchio, il centro commerciale Liz Gallery festeggia 10 anni con Raffaella Fico -