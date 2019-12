Perché Xbox Series X è stata svelata ai The Game Awards? Ce lo spiega Phil Spencer

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) I The2019 sono stati ricchi di momenti emozionanti, ma senza dubbio il momento più grande è stato il reveal della console next-gen di Microsoft., il boss di, è apparso sul palco per mostrare la console al mondo e per svelare il suo nome ufficiale,X. È stato un momento importante per Microsoft, pere per l'intero settore. MaMicrosoft ha scelto di svelare la console proprio ai The, invece che all'E3 2020 o ad uno dei suoi eventi, come il recente X019?Parlando conSpot in un'intervista esclusiva,ha dichiarato che i Thesostengono il tipo di creatività chevuole mettere in evidenza. Dunque, lo scopo dello show si allinea con la visione che la società ha perX.Leggi altro...

