Omicidio Sacchi | teste | “Anastasiya disse a Luca | ‘Tutto a posto' ”

(Di lunedì 16 dicembre 2019) «Ho avuto paura di una eventuale ritorsione da parte dei criminali che mi avevano visto lì cone che avevano puntato la pistola anche nella mia direzione, sebbene non proprio nei miei confronti». Lo ha detto ai pm di Roma, lo scorso 6 dicembre, sentito come persona informata sui fatti, Domenico Costanzo Marino Munoz, amico di, il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso davanti a un pub in zona Colli Albani a Roma. Il verbale dell’audizione è stato depositato dalla Procura di Roma nell’ambito dell’udienza davanti al tribunale del Riesame. Ilha anche raccontato che «e Anastasiya avevano intenzione di convivere in un appartamento con Giovanni Princi (amico die arrestato per il tentativo di acquisto di droga, n.d.r.) e la sua fidanzata. Ricordo che loro avevano visto già qualche ...

