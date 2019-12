Live-Non è la D’Urso | Alba Parietti contro Giampiero Mughini

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Durante il primo round dell’ultima puntata di-Non è la D’Urso,si sono scontrati per l’ennesima volta. Il secondo ha attaccato la prima accusandola di non essere informata a dovere per permettersi di parlare di storia e politica.Dopo aver visto i filmati relativi alle loro precedenti diatribe,ha subito affermato che alllo dellanon sarebbe mai sceso. Dal canto suoha risposto che in quanto a cultura l’ha sempre rispettato, a differenza sua che l’ha sempre sottostimata mettendo anche in discussione la questione del contratto di Berlusconi. Il discorso è stato tutto incentrato sulla Resistenza e sui partigiani, dato che lei è stata nipote di un ex combattente. “Come cittadina e come persona che ha avuto genitori che mi hanno lasciato un’eredità ...

