Le Sardine imparino a comunicare se vogliono durare

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Quello delleè un movimento nuovo che merita attenzione e che nessuno dovrebbe commettere l’errore di liquidare così presto come una moda passeggera. Molti fecero lo stesso con il Movimento 5 stelle, e oggi è al governo. I movimenti di antipolitica non sono una novità e seguono da sempre dinamiche precise. Una fra tutte: crollano quando entrano nelle istituzioni. Questo è normale, perché si passa dall’antipolitica alla politica. Mantenendo uno stile battagliero si può solo ritardare il crollo. Nel frattempo, in linea coi propri ideali, si dovrebbe cercare di cambiare il cambiabile. Il paragone che viene spontaneo è quello fra leed il M5s delle origini, quando prima ancora di entrare in Parlamento riempiva le piazze in tutta Italia con Beppe Grillo. A leggere i commenti nella pagina Facebook ufficiale e nei gruppi dellesembra di tornare indietro nel tempo. Ci ...

