JAZZ DO IT | al via al Crash Roma la rassegna di musica live jazz e non solo tra

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Le atmosfere calde e sanguigne dell’improvvisazione si tingono di note dal sapore ancora più internazionale con la nuovale deldedicata ale a tutto il mondo della sperimentazione, le contaminazioni soul, blues, r&b e molto altro ancora. Ladiventa infatti sempre più protagonista in questo piccolo grande tempio del gusto nel cuore del quartiere Trieste di(a qualche metro da piazza Istria e a due passi dall’Università Luiss Guido Carli). Un locale intimo e suggestivo che dopo aver appena festeggiato il suo primo anno di attività, si è già meritevolmente affermato come punto di riferimento nonper la proposta food, wine & mixology ma anche e soprattutto per un nuovo concept di, affinchè tanto il musicista sul palco quanto il pubblico in sala possano vivere una vera e propria esperienza artistica a 360 gradi. “La ...

