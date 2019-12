Incidenti aerei | Boeing sospenderà la produzione del 737 Max a partire da gennaio

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 17 dicembre 2019) La compagnia areatemporaneamente ladel modello 737 Max aper la prima volta da oltre 20 anni. A dare la notizia è il Wall Street Journal che cita alcune fonti vicine al dossier. Da quando il velivolo è stato messo a terra in marzo,ha continuato a produrre 40737 Max nel suo stabilimento vicino Seattle. Lo stop dei voli era arrivato a seguito del secondo incidente in 5 mesi che ha riguardato i modelli della compagnia, quello del 10 marzo a Addis Abeba, che provocò la morte di 157 persone. Il Max non ha volato per nove mesi dopo i due disastri di Lion Air ed Ethiopian Airlines (che hanno fatto 346 vittime totali): stando al Wall Street journal, la Federal Aviation Administration, ovvero l’autorità statunitense sull’aviazione, non avrebbe consentito la ripresa dei voli dei 737 Max prima del 2020. Sempre ...

ProntoPCBaveno : RT @RSInews: Boeing sospende il 737 Max Il costruttore di aerei ha preso questa decisione, effettiva da gennaio, dopo la serie di incidenti… - RSInews : Boeing sospende il 737 Max Il costruttore di aerei ha preso questa decisione, effettiva da gennaio, dopo la serie d… - infoiteconomia : Boeing 737 Max 8: svelati i retroscena dei 2 incidenti aerei -