Il primo quartiere stampato in 3D è diventato realtà

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ildi case stampate in 3D non è più un progetto su carta, bensì unache parte dal Messico. Il progetto di offrire alloggi a famiglie disagiate – selezionate proprio in base alle condizioni economiche e, nello specifico, con nuclei familiari che hanno una disponibilità quotidiana inferiore ai cinque dollari – sta prendendo forma, con le prime due abitazioni completate delle 50 in programma nello stato di Tabasco, una zona rurale nel sud-est del paese. Realizzato dalla comunità no-profit New Story (attiva dal 2014 ha costruito circa 2.500 case in zone disagiate del mondo) insieme a Icon, azienda che ha fornito la stampante Vulcan II per ridurre i tempi di costruzione da 48 a 24 ore, ed Échale, gruppo dedito allo sviluppo di alloggi sociali nel paese centroamericano, il piano prevede abitazioni di circa 46,5 metri quadrati, con due camere da letto (genitori e figli), ...

