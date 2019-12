Il direttore de La Notizia Gaetano Pedullà a Coffee Break La7 | “La vicenda della Banca

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ilde La, è intervenuto oggi a(La7) sul tema del salvataggioPopolare di Bari: “arcinota, non è esplosa per un motivo: il combinato disposto tra l’Ilva e la popolare di Bari avrebbe messo la Puglia in una condizione difficile. La politica deve dare risposte: i 5 stelle hanno indicato i loro facilitatori. Unaper il sud è necessaria”. L'articolo Ilde La(La7): “LaPopolare di Bari è arcinota. Avrebbe messo la Puglia in una condizione difficile” LA

SmorfiaDigitale : Gedi, Scanavino il nuovo direttore generale di gruppo - La Stampa - SpotandWeb : Nuova notizia: Maria Vittoria Pisante Direttore commerciale, sviluppo e comunicazione di Siram Veolia… - TonyFiloni : Discarica di amianto, il sindaco di Mongrando Filoni: 'Dobbiamo vincere questa battaglia' - -