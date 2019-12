Fisica | CERN | LHC ripartirà nel maggio 2021

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nel corso della riunione del Council deldello scorso 12 dicembre, la direzione delha presentato il nuovo calendario per i prossimi cicli di attività scientifica (run) dell’acceleratore LHC, il Large Hadron Collider. In base al programma aggiornato, LHCnel, due mesi dopo la data inizialmente prevista: il tempo extra servirà all’acceleratore e agli esperimenti per ultimare i preparativi per il run3. La nuova programmazione prevede anche il prolungamento di un anno del run3, che durerà quindi fino alla fine del 2024. Al contempo, i progetti di potenziamento delle macchine prevedono che tutte le dotazioni tecnologiche necessarie per il futuro progetto High Luminosity LHC (HiLumi LHC, il successore ad alta luminosità dell’attuale LHC) e per i suoi esperimenti, saranno installate durante il Long Shutdown 3 (LS3), tra il 2025 e la metà del 2027. HiLumi ...

