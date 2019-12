Elisabetta e Filippo | l’indiscrezione | vivono separati da mesi

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Da molte settimane si parla di una “separazione” tra la reginae il principe. I 2 reali inglesiinfatti lontani uno dall’altra, lei a Londra e lui in campagna, per diversi motivi che secondo le fonti interne a palazzo non sarebbero però personali. La coppia si parlerebbe solamente una volta al giorno per telefono. La reginaè lontana dal marito Nell’estate del 2017 il principeha annunciato di ritirarsi ufficialmente da tutti gli impegni di corte. Da quel momento si sono rincorse voci sempre più insistenti sul suo stato di salute oppure sugli impegni “da reale” sempre più difficili da dover sostenere ad una certa età. In effetti il marito della reginaha già compiuto 98 anni. Ma ciò che ha colpito maggiormente l’opinione pubblica inglese è che la coppia reale vivesse separata: infatti secondo le indiscrezioni che vengono ...

