Domenica In | Elisabetta Canalis prima duetta con Tiziano Ferro | poi si commuove per il

Leggi la notizia su baritalianews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) UnaIn scoppiettante quella andata in onda su Rai 1 nel pomeriggio di ieri. Subito dopo l’intervista dinello studio di Mara Venier ha fatto il suo ingresso una bellissima. L’ex velina hato sulle note di Sere Nere conpoi ha abbracciato il famoso cantante con il quale è legato da una profonda amicizia già da parecchi anni. Laha ricordato anche la partecipazione dialla sua festa di compleanno. La showgirl sarda, da parecchi anni ha lasciato l’Italia per trasferirsi con suo marito a Los Angeles negli Stati Uniti d’America. In primisha voluto ringraziare Antonio Ricci per aver creduto il lei e per essere stata per diversi anni una delle due veline di Striscia la Notizia. Poi ha parlato della sua famiglia e della sua preoccupazione per la madre Bruna rimasta ...

Luca_zone : RT @gossipblogit: Domenica IN, Elisabetta Canalis: 'Ho scoperto mio padre qualche anno prima della sua morte, prima non lo capivo' https://… - giadinagrisu : RT @tempoweb: #DomenicaIn Elisabetta Canalis in lacrime per papà Cesare - tempoweb : #DomenicaIn Elisabetta Canalis in lacrime per papà Cesare -