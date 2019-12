Cotral | entro 2020 altri 500 nuovi bus | oltre 1 000 in 4 anni

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Roma –500pullmanil. Quasi 1.000 in 4due terzi della flotta rinnovata. Continua il processo di rinnovamento dei bus. Questa mattina i primi esemplari della nuova fornitura di 500 sono stati presentati alla stazione di Ponte Mammolo dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, insieme all’assessore alla Mobilita’, Mauro Alessandri, e alla presidente di, Amalia Colaceci. Ibus, acquistati con 106 milioni per la prima volta con risorse die non della Regione Lazio, che ne e’ proprietaria, sono caratterizzati da una nuova livrea: lo sfondo resta blu ma sono ben piu’ visibili i colori rosso e arancione sulla fiancata, a ridosso del logo. La gara in due lotti e’ stata aggiudicata la scorsa primavera e ha permesso l’acquisto di 360 Solaris Interurbino 12 metri e 120 Iveco 12 ...

