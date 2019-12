Corposrt | Koulibaly dovrebbe rientrare a fine gennaio | salterà anche l’Inter

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’infortunio dinel primo tempo della gara contro il Parma è l’ennesima tegola per il Napoli che naviga in acque difficili. Il difensore senegalese ha giù cominciato il percorso riabilitativo ieri a Castel Volturno, ma i tempi di recupero, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, non sono brevi “Il percorso riabilitativo, comunque, è già cominciato ieri al centro sportivo di Castel Volturno e non si fermeràoggi, nonostante il giorno libero concesso da Gattuso agli azzurri: terapie.il Sassuolo, i nerazzurri, la Lazio e probabilmentel’esordio in Coppa Italia con il Perugia, in agenda il 14. Si vedrà: stop di almeno tre settimane; forseun mese” L'articolol’Inter ilNapolista.

