Chi è Antonella Roccuzzo | la moglie di Leo Messi

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Non è facile che le coppie nel calcio durino. Ma quanto ci troviamo a confrontarci con una famiglia ancora giovane e una coppia che da 21 anni non rinuncia ad amarsi, tanto di cappello. È di qualche giorno fa la notizia della vittoria dell’ennesimo Pallone d’oro – il quinto per l’esattezza – per Leo. E a lui da Instagram è arrivata una dedica davvero speciale: «Sono davvero orgogliosa di te e di tutti i tuoi successi. Felice di essere sempre al tuo fianco».non si trattiene e fa i complimenti al marito per la recente conquista del Pallone D’Oro. La splendida argentina è la donna storica di Lionel, basti pensare che i due stanno insieme da prima di diventare maggiorenni, quando ancora il fuoriclasse del Barcellona non era famoso. LEGGI ANCHE: Chi è Sofia Resing, la fidanzata di Marco Borriello. Anzi, il trentaduenne di Rosario aveva diversi problemi ...

