Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Si infiamma l'del Senato, e con essa la polemica tra maggioranza e opposizione, nelle ore che precedono il voto di fiducia sulla legge di Bilancio. Al centro della contesa, la decisione della presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati di non ammettere nel maxiemendamento depositato dal governo alcune, tra cui quelle che avrebbero consentito il via libera alla commercializzazione della cosiddetta cannabis light, vale a dire principio attivo thc inferiore allo 0,5%. Una decisione, quella della presidente del Senato, che ha innescato immediatamente la reazione delle opposizioni, che hanno sottolineato con un lungo applauso e boati di approvazione lo stralcio. Di contro, i senatori di M5s che avevano sottoscritto la norma hanno immediatamente chiesto la parola per polemizzare sia con la Casellati che con le opposizioni, dando il via a un mini-dibattito che ha ...

fisco24_info : Casellati stralcia le norme sulla cannabis, è scontro in Aula: Si infiamma l'aula del Senato, e con essa la polemic… -