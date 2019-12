Cagliari Lazio 1-0 LIVE | Immobile ci prova nel finale

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Alla Sardegna Arena, la 16ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Sergio Cadeddu, inviato a) – Alla Sardegna Arena,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1′ Calcio d’inizio 8′ GOL– Joao Pedro trova Simeone in area: l’argentino anticipa tutti e spara all’incrocio dei pali 44′ OCCASIONISSIMA– Nainggolan si invola in contropiede, Strakosha salva d’istinto 45′ INTERVALLO 46′ – INIZIO SECONDO TEMPO 50′ – Doppia occasione, sempredi testa e sempre Pisacane a respingere. Alla fine Maresca fischia un fuorigioco 72′ – Simeone se ne va in contropiede servito da ...

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Cagliari *1-0 Lazio *(Simeone 8‘) #SSFootball - supersonico1986 : Crystal Palace-Brighton derby stupendo ma meglio Cagliari-Lazio via italiani - gjoegl : RT @Kingsamuel111: @gjoegl @CagliariCalcio @simeonegiovanni Il Cagliari spreca le 2-3 occasioni nettissime nel 2.ndo tempo. La Lazio negli… -