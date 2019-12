Benevento | la lettera di un emigrante | “Ho pianto di gioia e di dolore tornando a casa”

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) È il sindaco diClemente Mastella a pubblicare la lettere di un giovane sannita che, per necessità, si è visto costretto ad emigrare a Milano. "Hodima anche di. Aso che non avrò mai un futuro" scrive il giovane. "Senza uno shock di investimenti il Sud non ce la fa" è il commento del primo cittadino sannita.

alfredosalzano : Lettera a Mastella di un cittadino che vive al Nord innamorato della sua città “Benevento” | Tv7 Benevento - TV7Benevento : Lettera a Mastella di un cittadino che vive al Nord innamorato della sua città 'Benevento'... -