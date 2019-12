Amadeus e il suo rapporto con la suocera | “Mi vizia”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Da qualche tempo sappiamo ormai con certezza che il conduttore della nuova edizione del Festival di Sanremo sarà il bravo e simpatico. La kermesse canora più importante d’Italia andrà in onda nella prima settimana di febbraio 2020 su Rai Uno. Eppure già da diverse settimane gli addetti ai lavori sono parecchio presi dall’organizzazione per la realizzazione della tanto attesa manifestazione. Nel contempo il conduttore di casa Rai vive felicemente questa nuova avventura televisiva, mentre anche dal punto di vista famigliare non può dirsi più contento di così. Pochi mesi faè infatti convolato a nozze con l’adorata Giovanna Civitillo, sua compagna ormai da oltre dieci anni. La coppia si è congiunta con un rito religioso, mentre di recente il padrone di casa de I Soliti Ignoti ha deciso di parlare del suo specialecon la. Nel dettaglio, ...

infoitcultura : Sanremo 2020, Amadeus pensa a 10 vallette al suo fianco - Italia_Notizie : Sanremo 2020, Amadeus pensa a 10 vallette al suo fianco - JakDavide : Ogni volta che accendo la TV ..mi scivolano le palle sul pavimento..compare l’ idiota di Amadeus! con quel suo facc… -