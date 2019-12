Afghanistan papers | capitolo 2 – “We’re running over kids with our MRAp”

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 16 dicembre 2019)2 –our0. La guerra più pazza del … L'articolo2 – “We’reour MRAp” proviene da Termometro Politico.

valigiablu : Afghan papers: per 18 anni l’opinione pubblica americana è stata ingannata da governo ed esercito sulla guerra in A… - albertobit : Afghan papers: per 18 anni l'opinione pubblica americana è stata ingannata da governo ed esercito sulla guerra in A… - ape_from : Matti... -