50 oggetti di design da regalare a Natale

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Un pizzico dinon guasta mai. Una regola aurea da scrivere a lettere cubitali nel “manuale del regalo perfetto”, e da ripassare in vista dell’imminente appuntamento con il. O per qualsiasi compleanno, nascita, matrimonio, laurea o festa di pensionamento che dir si voglia. Già, perché anche l’oggetto più banale, dalla semplice forchetta all’accessorio hi-tech, può trasformarsi nel pensierino giusto proprio grazie all’intervento provvidenziale di un bravoer. E i diversi portali di e-commerce, in questo senso, sono pieni di esempi virtuosi. Dal calendario Timor Danese di Enzo Mari al set di pentole Mepra in acciaio inox, al cavatappi Anna G. disegnato da Alessandro Mendini per Alessi. Senza disdegnare l’indimenticabile forma cubica della Radio Brionvega o la divertente lampada da tavolo Mouse di Seletti dalle sembianze di topolino, e la sempre attualissima Moka ...

laranamilanese : Elettrodomestici degli anni 60. Oggetti familiari, per la maggior parte di noi. In realtà, creazioni di design indu… - immobiliare_it : #Natale, tempo di regali: ecco qualche consiglio per scegliere degli oggetti di #design di tendenza e originali.… - MLuitprandi : Anche quest’anno il bazar del@contemporaneo a Venezis, sesta edizione di Ve.nicestuff. Oggetti, idee, stimoli ... b… -