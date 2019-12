Xbox Series X e Hellblade II da record: i trailer esplodono in visualizzazioni su Youtube (Di domenica 15 dicembre 2019) I reveal della nuova console Microsoft, Xbox Series X e di uno dei suoi titoli di punta, Hellblade II: Senua's Saga, durante gli scorsi Game Awards 2019, sono diventati in breve tempo oggetto di una ben giustificata attenzione mediatica. Un'attenzione che ora possiamo quantificare in numeri e paragonare ad elementi di simile natura.Secondo quanto registrato dall'analista BenjiSales su Twitter, il trailer reveal di Xbox Series X ha ricevuto più visualizzazioni in 24 ore di quanto non abbia fatto il tease di Project Scarlet, avvenuto durante lo scorso E3 2019, nello stesso lasso di tempo. In quel periodo, Xbox Series X ha ottenuto ben 3.7 milioni di visualizzazioni, cifra che, nel momento della stesura di questa notizia, è salita a ben 7.4 milioni.Le buone notizie non riguardano solo la console: anche Hellblade II: Senua's Saga è stato al centro di numerose attenzioni da parte del popolo ...

