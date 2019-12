Valanghe | 3 morti sulle Alpi Chi erano | 3 incidenti in Piemonte | Valle d' Aosta e Alt

Domenica nera sulle Alpi : tre morti per le Valanghe : Valentina Dardari Una slavina ha travolto un Alpinista ad Alagna Valsesia. Una donna è stata travolta in Alto Adige e il terzo caso è costato la vita a una guida Alpina in Valle d’Aosta. Uno sciatore fuoripista è rimasto ferito in Veneto Tragedia sulle montagne italiane questa Domenica, 15 dicembre, dove in poche ore quattro diverse valanghe hanno causato tre morti e un ferito. La prima vittima è uno snowboarder travolto e ucciso da ...

