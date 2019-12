THEO HERNANDEZ | «Il gol annullato? Tocco di Kessié involontario»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019)ha commentato in zona mista il gol che gli hannoin occasione del vantaggio rossonero (-Dal nostro inviato) Il terzino rossoneroha parlato in zona mista del gole del pareggio maturato a San Siro contro il Sassuolo. Le sue parole. «Credo sia stato un interventodi Kessie, l’arbitro ha fischiato il fallo di mano, quindi ok. Partita? Complicata, il Sassuolo ha giocato bene. Stiamo lavorando per crescere e migliorare, dobbiamo stare tranquilli in vista della prossima partita» Leggi su Calcionews24.com

OptaPaolo : 4 - Theo #Hernandez è il primo difensore laterale del Milan a segnare almeno 4 gol nel suo campionato d'esordio di… - M16dicembre1899 : RT @Riccardoriserva: Comunque theo hernandez è qualcosa di assurdo. L'azione fatta al 93' partendo dalla difesa è clamorosa. Che giocatore… - _AZ27_ : RT @MilanNewsit: Theo Hernandez: 'Oggi l'arbitro ha fischiato troppo, tante ammonizioni non corrette' -