Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) PERARRIVANO, DUE OGNI SERA SUL PALCO Baglioni ne aveva scelta una, Conti era arrivato a tre mentreha deciso di fare le cose in grande. Il conduttore e direttore artistico, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, ha deciso di puntare su. Due ogni sera sul palco dell’Ariston: attrici, giornaliste, conduttrici e non solo. La premessa è d’obbligo, al momento non ci sarebbero firme e certezze. Solo rumors, appunto. Da Antonella Clerici a Simona Ventura, per garantire la presenza delle ex conduttici del Festival, ma anche Diletta Leotta mentre non dovrebbe arrivare in Riviera Chiara Ferragni. Sembrano elevate le possibilità di vedere per una sera Vanessa Incontrada ma anche Georgina Rodriguez, compagna del calciatore Cristiano Ronaldo. C’è poi il sogno Monica Bellucci che ci sta pensando: “Mi hanno fatto una proposta ...

trash_italiano : Sanremo 2020: Lewis Capaldi primo ospite internazionale - wiwibloggs : Italian media report that the preliminary list of #Sanremo 2020 artists includes #Eurovision 2017 singer Francesco… - TutteLeNotizie : Sanremo 2020, tutte le ipotesi in campo: dieci donne per Amadeus (poco probabile la… -