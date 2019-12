Salto con gli sci | Coppa del Mondo Klingenthal 2019 | Ryoyu Kobayashi vince e va in testa

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Primo squillo della stagione per, vincitore quest’oggi sul trampolino HS140 di(Germania) in occasione della quarta tappa delladel-2020 dicon gli sci. Il fuoriclasse nipponico di Hachimantai, al quattordicesimo successo della carriera nel circuito maggiore, ha scalato la classifica strappando a Daniel Andre Tande (oggi solo 18°) il pettorale giallo di leader della generale indel. Il dominatore indiscusso della passata stagione si è reso protagonista di una gara di altissimo profilo in entrambe le manche disputate, ma è col primoche ha fatto la differenza per poi difendersi alla grande nella seconda prova dal tentativo di rimonta di Stefan Kraft. L’austriaco classe 1993, vincitore una settimana fa a Nizhny Tagil, ha destato un’ottima impressione mettendo in evidenza una crescita di condizione molto ...

