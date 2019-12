“No!” Porta in faccia a Alfonso Signorini | il Grande Fratello Vip perde già i pezzi

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 15 dicembre 2019) Un ‘no’ inaspettato dopo le indiscrezioni filtrate nei giorni scorsi. Marca Carta non parteciperà alla quarta edizione delVip targato. È stato lo stesso artista sardo a chiarirlo su Instagram, durante un ask con i follower. Carta ha ammesso che non è la prima volta che gli arriva una proposta del genere ma fino ad oggi ha preferito sempre declinare. Del resto un programma del genere nella carriera di Marco c’è già: nel 2016 il giovane ha partecipato all’Isola dei Famosi insieme a Simona Ventura, Paola Caruso, Mercedesz Henger, Jonas Berami e tanti altri. “Non è vero che sarò alVip. Mi è stato chiesto più e più volte negli anni e anche quest’anno ma ho sempre rifiutato”, ha chiarito Marco Carta su Instagram. Il 33enne preferisce dedicarsi ad altri progetti dopo la tanto chiacchierata assoluzione arrivata qualche settimana fa. Marco sta ...

