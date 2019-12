Limonov | Tutta Europa sta insorgendo contro la tolleranza

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) Prima di andarsene, senza dire una parola alle persone accorse ad ascoltarlo con il luccichìo negli occhi, aveva avvertito in questa intervista di maneggiarlo con cura: “Ma che volete da noi russi? Il russo non è una persona allegra. Anzi, è testardo, spesso sso, un orso. Come me”. L’appuntamento con Eduard– scrittore che ha narrato la sua vita avventurosa, tra criminali moscoviti, punk sovietico, club gay di New York, e poi anche agitatore politico anti-putiniano, fondatore del partito nazional-bolscevico, il cui simbolo è una bandiera nazista con la falce e il martello al posto della svastica – è al Cremlino, palazzo romano degli anni venti, opera di Carlo Broggi, soprannominato così perché a lungo vi hanno abitato alcuni dirigenti del Partito comunista italiano: “La trovo una ...

